Lubang Besar di Lintasan Bikin MotoGP Brasil Tak Terlupakan

jpnn.com - GOIANIA - MotoGP Brasil 2026 di Sirkuit Goiania mungkin sulit untuk dilupakan.

Itu lantaran banyak faktor nonteknis di lintasan, yang cukup mengusik dan membuat jadwal berubah.

Hujan dan banjir sudah membuat para pekerja di sirkuit banting tulang.

Terbaru, muncul lubang cukup besar di lintasan, di jalur lurus.

Lubang besar yang membuat penyelenggara terpaksa menunda kualifikasi kelas Moto2 dan Moto3 dan membuat molor Sprint MotoGP.

Motorsport melaporkan, lubang itu awalnya kecil lalu cepat membesar dan mulai tenggelam ke dalam aspal. Para pembalap melihat masalah tersebut dan memberi tahu tim mereka, yang segera membunyikan alarm.

Para pekerja sirkuit dengan cepat dikerahkan, memotong sebagian besar permukaan lintasan untuk membersihkan dan memperbaiki area yang rusak.

Pekerjaan tersebut diawasi ketat oleh CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta.