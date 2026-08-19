Lucas Bergamini: The Indonesia Tour, Menaikkan Standar Padel

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas padel Indonesia mendapatkan sesuatu yang selama ini hanya bisa ditonton dari layar, dalam kegiatan yang diadakan pada 15-17 Agustus 2026 di Padelio Social Hub, Cilandak, Jakarta.

Kegiatan tersebut yakni kompetisi yang dijalankan dengan disiplin profesional, pelatihan langsung dari pemain Premier Padel Tour, dan peluncuran sebuah koleksi raket yang dibuat khusus untuk Indonesia.

Ada satu hal yang membedakan sebuah acara olahraga yang baik dari sekadar keramaian akhir pekan: konsistensi standar. Dari registrasi, babak grup, knockout, semifinal, final, sampai podium, Tactical Premiere League dijalankan dengan tata kelola yang biasanya hanya dilihat di turnamen internasional, jadwal yang bisa dipantau secara live, player ID tag resmi, dan alur kompetisi yang tidak berubah di tengah jalan.

Kategori Bronze dan Silver membuat kompetisi tersebut terbuka bagi pemain yang serius berkembang, bukan hanya bagi yang sudah mapan. Total hadiah bernilai lebih dari Rp100 juta, termasuk sepuluh raket Tactical, trofi kejuaraan resmi, dan yang paling diburu: kesempatan bermain langsung bersama Lucas Bergamini bagi para juara.

Lucas Bergamini merupakan salah satu pemain padel profesional terdepan dunia yang berkompetisi di level tertinggi Premier Padel Tour. Reputasinya dibangun bukan dari sensasi, melainkan dari tiga hal yang justru paling sulit ditiru:nkonsistensi, kecerdasan taktis, dan profesionalisme.

Kehadirannya di Jakarta memberi efek yang sulit diukur dengan angka. Pemain Indonesia bisa melihat dari jarak satu meter bagaimana seorang profesional membaca lapangan, memilih bola yang tidak diambil, dan menjaga posisi. Itu adalah pelajaran yang tidak tersedia di video mana pun.

Sepanjang tiga hari, Lucas Bergamini bergerak di antara ketiga format acara, hadir di sisi lapangan saat babak grup berlangsung, memimpin sesi pelatihan, lalu menutup rangkaian lewat pertandingan eksibisi. Pola ini penting: dia tidak diperlakukan sebagai atraksi yang datang dan pergi, melainkan sebagai bagian dari struktur acara.

“Yang dibawa Bergamini ke Jakarta bukan cuma nama besar. Yang ia tinggalkan di Cilandak adalah standar, dan standar itu menular," kata Nur Satriatama atau Satria Alexa dari Tim Riverbrick dalam keterangan resmi.