Lucas Frigeri Pergi dari Arema FC, tetapi Ada Satu Momen yang Sulit Dilupakan

jpnn.com - Lucas Frigeri resmi mengakhiri perjalanannya bersama Arema FC. Singo Edan memutuskan tidak memperpanjang masa bakti kiper asal Brasil tersebut.

Keputusan itu menutup dua tahun kebersamaan Frigeri dengan Arema FC setelah kontraknya habis pada 25 Mei 2026.

Selama berseragam klub asal Malang tersebut, Frigeri menjadi salah satu figur penting di bawah mistar. Bukan hanya karena penampilannya yang konsisten, tetapi juga karena ketenangan dan kepemimpinannya di dalam tim.

Dalam kurun dua musim, penjaga gawang berusia 36 tahun itu tampil dalam 59 pertandingan dan kerap menjadi penyelamat tim dalam berbagai momen penting.

Namun, dari seluruh kontribusinya, ada satu momen yang paling membekas di hati Aremania.

Itu terjadi saat final Piala Presiden 2024 ketika Arema FC menghadapi Borneo FC dalam laga yang harus ditentukan lewat adu penalti.

Di tengah tekanan besar, Frigeri maju sebagai penendang terakhir dan sukses menuntaskan tugasnya dengan sempurna untuk memastikan Singo Edan keluar sebagai juara.

Momen tersebut menjadi simbol keberanian sekaligus bukti bahwa Frigeri bukan sekadar penjaga gawang, tetapi juga sosok yang mampu mengambil tanggung jawab di saat paling menentukan.