Lucho Bicara soal Sesuatu di Ruang Ganti Persib

jpnn.com - GIANYAR - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea atau biasa dikenal dengan panggilan Lucho, menyinggung suatu hal di ruang ganti Persib, seusai mengubur Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026.

Lucho mengungkap bahwa energi para pemain mulai terkuras pada babak kedua laga Persib vs Persija di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore WIB itu.

Para pemain yang ikut serta di Piala Presiden 2026 diharuskan menjalani rangkaian pertandingan dalam waktu yang berdekatan.

Menurut Lucho, kondisi kebugaran akan menjadi perhatian utama tim sebelum menghadapi partai final melawan Persebaya Surabaya pada Kamis (6/8).

"Di babak kedua, permainan kami menurun karena lelah. Jika kalian semua bertanya kepada orang-orang yang berada di ruang ganti soal final, maka saya yakin jawabannya tidak tahu bagaimana kami akan menjalani final, karena amat sangat lelah," katanya.

Namun, Lucho juga mengungkapkan rasa bahagianya setelah Pangeran Biru memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026. Kemenangan 2-1 atas Persija menjadi buah dari kerja keras seluruh pemain di tengah jadwal pertandingan yang padat.

Lucho menilai keberhasilan melangkah ke partai puncak merupakan pencapaian yang layak disyukuri.

"Saya harap semuanya sehat. Kami akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik di final dan tentu saja, kami pun senang bisa berada di final," ujar Lucho. (psb/jpnn)