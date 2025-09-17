Luciano Guaycochea Mengaku Tak Sabar Melakoni Laga Perdana Persib di ACL 2

jpnn.com, BANDUNG - Gelandang Persib Luciano ‘Lucho’ Guaycochea menantikan pertandingan perdana AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Lion City Sailors FC.

Babak fase Grup G mempertemukan dua tim yang sebelumnya pernah bertemu. Musim lalu, Persib dan Lion City juga dipertemukan dalam laga ACL 2.

Hanya saja, perjuangan Persib harus terhenti di babak fase grup, sementara Lion City berhasil melaju ke babak final ACL 2.

Lucho mengatakan pertandingan melawan The Protectors—julukan Lion City Sailors—diprediksi akan berjalan sengit. Tim tamu punya materi pemain berkualitas.

“Ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka memiliki pemain bagus, pemain berkualitas dan berpengalaman tampil dalam kompetisi ini,” kata Lucho dalam konferensi pers pralaga, Rabu (17/9).

Meski begitu, dia dan rekan-rekannya tidak ciut. Semangat mereka membara untuk bisa mengalahkan Lion City. Persib punya motivasi tinggi untuk bisa berprestasi di level Asia.

“Saya selalu berkata bahwa kami adalah Persib, kami tim yang besar, kami bermain di kandang dan berusaha memainkan permainan yang bagus. Kami harap bisa mendapatkan tiga poin,” ungkapnya.

Datang ke Persib Bandung setelah melalangbuana di berbagai liga luar, Lucho mengingatkan akan tujuannya.