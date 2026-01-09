Luciano Guaycochea Tahu Betul Panasnya Duel Persib Bandung vs Persija Jakarta

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea mengaku sudah mengetahui soal rivalitas antara timnya dengan Persija Jakarta.

Sebelum direkrut Persib pada awal musim ini, pemain yang akrab disapa Lucho itu lebih dahulu melakukan riset mengenai klub yang akan dibelanya, termasuk pentingnya pertandingan melawan tim berjuluk Macan Kemayoran.

"Tentu saja, ini sangat terkenal di Indonesia dan pertandingan besar untuk semuanya. Setiap pemain yang datang ke sini, semuanya paham soal pertandingan ini," kata Lucho di Bandung, Jumat (9/1/2026).

"Kami akan bermain di kandang, jadi kami harus tampil mengerahkan yang terbaik dan harus menang," sambungnya.

Waspada Pemain Kunci Persija

Di sisi lain, eks penggawa Perak FC itu juga mewaspadai beberapa pemain Persija yang dinilai berbahaya, salah satunya Jordi Amat, bek Timnas Indonesia yang pernah berkiprah di La Liga.

"Saya rasa mereka punya beberapa pemain yang bagus, sejumlah pemain asal Brasil yang hebat, dan memiliki satu bek tim nasional yang pernah bermain di Spanyol," ujarnya.

Menurutnya, di bawah asuhan Mauricio Souza, Persija adalah tim yang kuat yang kini bertengger di peringkat dua klasemen sementara Super League.

Maka dari itu, kemenangan adalah harga mutlak yang harus mereka raih.