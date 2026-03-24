Lucinta Luna Ungkap Alasan Tampil Maskulin saat Salat Id di Korea

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lucinta Luna membagikan momen refleksi spiritual saat merayakan Hari Raya Idulfitri melalui unggahan di akun Instagram miliknya.

Dalam unggahan tersebut, Lucinta Luna menyampaikan ucapan Idulfitri sekaligus permohonan maaf kepada publik.

“Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” tulis Lucinta Luna, dikutip pada Selasa (24/3).

Dia juga mengungkapkan perasaan pribadi terkait perjalanan hidup dan keimanannya.

Dalam pesannya, dia menyebut dirinya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan ingin terus memperbaiki diri.

Lucinta Luna bahkan memperkenalkan nama “Muhammad Fatah” dalam unggahan tersebut sebagai bagian dari refleksi spiritual yang dia bagikan kepada pengikutnya.

Momen Idulfitri tahun ini menjadi pengalaman berbeda bagi Lucinta Luna. Dia mengaku untuk pertama kalinya menunaikan salat Id berjamaah di sebuah masjid di luar negeri.

Dalam pengakuannya, dia menyebut berdiri di saf laki-laki sebagai langkah keberanian yang penuh makna dalam perjalanan iman yang sedang dia jalani.