Lucky Hakim Banjir Kecaman setelah Wakil Bupati Indramayu Ditahan Kejaksaan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim mengaku menerima pertanyaan, kekhawatiran, hingga kecaman dari para pendukungnya setelah Wakil Bupati Syaefudin ditahan dalam perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD.

Lucky pun menyampaikan permohonan maaf kepada pemilih pasangan Lucky-Syaefudin dalam Pilkada Indramayu 2024.

Lucky mengatakan, respons para pendukung dan mantan tim sukses banyak disampaikan melalui media sosial pribadinya.

Dia memahami munculnya kekecewaan dari masyarakat yang sebelumnya menaruh harapan kepada pasangan kepala daerah tersebut.

“Saya minta maaf kepada para pemilih paslon nomor 2, Lucky-Syaefudin, di Pilkada Indramayu 2024 kemarin atas peristiwa hukum ini,” ujar Lucky saat dihubungi awak media melalui telepon, Jumat (23/10/2026).

Dia mengaku prihatin atas perkara yang menjerat wakilnya. Lucky menjelaskan, selama ini dirinya memilih tidak banyak berkomentar karena ingin menghormati proses hukum dan menghindari pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.

“Selama ini saya memang sengaja tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi kasus hukum Pak Wabub saat mulai jadi tersangka, saya menghormati proses hukum dan saya tidak mau memperkeruh keadaan,” katanya.

Di tengah munculnya kekhawatiran masyarakat, Lucky memastikan penahanan Syaefudin tidak akan menghentikan jalannya pemerintahan Kabupaten Indramayu.