Lucky Hakim: Saya Minta Maaf Kepada Para Pemilih Paslon Nomor 2
jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim, buka suara mengenai penahanan Wakil Bupati Syaefudin dalam perkara dugaan korupsi tunjangan DPRD.
Lucky mengungkapkan alasan dirinya memilih tidak banyak berkomentar sejak Syaefudin ditetapkan sebagai tersangka, yakni untuk menghormati proses hukum yang berjalan.
"Selama ini saya memang sengaja tidak mau banyak berkomentar karena bukan kapasitas saya untuk menanggapi kasus hukum Pak Wabub saat mulai jadi tersangka,” ujar Lucky saat dihubungi awak media, baru-baru ini.
Menurut Lucky, proses hukum terhadap Syaefudin harus dihormati dan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Dia juga mengingatkan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahan karena masih ada tahapan persidangan untuk menentukan perkara tersebut.
Di tengah perkembangan kasus itu, Lucky mengaku menerima banyak pertanyaan, kekhawatiran, hingga kecaman dari para pendukung pasangan Lucky-Syaefudin pada Pilkada Indramayu 2024.
Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka.
“Saya minta maaf kepada para pemilih paslon nomor 2, Lucky-Syaefudin, di Pilkada Indramayu 2024 kemarin atas peristiwa hukum ini,” katanya.
Lucky Hakim meminta maaf kepada pemilih paslon nomor 2 di Pilkada Indramayu 2024 setelah Syaefudin ditahan dalam kasus dugaan korupsi.
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