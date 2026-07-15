Lucky Hakim Siap Jadi Orang Tua Angkat Anak Korban Tragedi Pantura

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan kesiapan mendampingi dua balita yang selamat dari kecelakaan maut di Jalur Pantura Indramayu.

Dia, bahkan mengaku bersedia menjadi orang tua angkat bagi anak-anak yang kehilangan orang tua dalam tragedi tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Lucky usai mengunjungi rumah duka dan menjenguk para korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu akan memberikan perhatian penuh kepada keluarga korban.

Lucky mengatakan kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang tersebut tidak hanya menjadi duka bagi keluarga korban, tetapi juga seluruh masyarakat Indramayu.

"Saya selaku Bupati Indramayu turut berduka atas kejadian ini. Seindah apa pun kata-kata yang disampaikan tidak akan mampu menggantikan rasa kehilangan keluarga korban," ujar Lucky dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Dalam kunjungan tersebut, Lucky juga menyerahkan santunan kepada keluarga korban sebagai bentuk empati dan kepedulian pemerintah daerah.

Perhatian khusus diberikan kepada dua balita yang selamat setelah kehilangan ibu mereka yang merupakan orang tua tunggal. Lucky mengaku telah menemui keduanya saat menjalani perawatan di rumah sakit.

"Anak-anak itu akan kami dampingi selama proses pemulihan, baik fisik maupun psikologis. Kami sangat serius memberikan perhatian kepada mereka," katanya.