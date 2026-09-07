Ludes dalam 8 Jam, Evopet, Lifecat & Biocat Pecahkan Rekor Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Industri perawatan hewan peliharaan (pet care) Indonesia baru saja menorehkan sejarah baru yang luar biasa di kancah internasional.

Sebuah prestasi membanggakan datang dari industri dalam negeri, di mana 3 brand pakan kucing lokal cetak rekor dunia dalam penjualan massal terbesar dan tercepat di Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026.

Melalui acara peluncuran dan flash sale berskala global yang diselenggarakan 4–6 September 2026 di Hall 5–10 ICE BSD City, Tangerang, Evopet, Lifecat, dan Biocat sah masuk Guiness World Records.

Penjualan gabungan dari ketiga merek pakan kucing kebanggaan Tanah Air ini berhasil menyentuh angka fantastis dan ludes terjual seluruhnya hanya dalam waktu 8 jam.

Pencapaian ini secara resmi memecahkan sekaligus menggeser rekor penjualan pakan hewan peliharaan sebelumnya di tingkat global. Sertifikat pemecahan rekor diserahkan langsung oleh Austin Johnson, ajudikator GWR kepada Hendry, CEO sekaligus pendiri EVO Group.

Pencapaian rekor dunia ini membuktikan bahwa kualitas produk buatan Indonesia mampu bersaing dan mendominasi pasar internasional. Antusiasme para pet builder dan cat lovers dari berbagai negara menjadi bukti nyata tingginya kepercayaan konsumen terhadap standar mutu tinggi yang dihadirkan.

"Kami bangga dengan antusiasme masyarakat indonesia yang hadir di event IIPE2026. Besar harapan kami semua pecinta kucing dapat memberikan makanan yang paling baik untuk kucing dan hewan peliharaan lainnya. Kami bahagia bisa mewakili nama Indonesia dalam hal industry petfood yang tersertifikasi Halal sehingga layak dikonsumsi," kata CMO Evopet Dimas Baskoro.

Makanan halal untuk kucing produksi perusahaan nasional Evo Manufacturing Indonesia (EMI) itu meliputi tiga jenis makanan basah untuk kucing, yakni Life Cat, Bio Cat dan Ori Cat.