Luhut Beberkan Kondisi Indonesia kepada Para Investor, Jangan Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan kondisi Indonesia kepada para investor domestik dan internasional.

Luhut menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid dan kokoh. Terlebih tidak akan mengalami kehancuran atau kolaps di tengah ketidakpastian global.

Karena itu Luhut para pelaku usaha global untuk tidak ragu menanamkan modal dan berkolaborasi di Indonesia.

"Pesan saya sangat jelas dan sederhana, jangan ragu untuk berinvestasi di negara ini, fundamental ekonomi tetap sehat dan prospek jangka panjang sangat kuat. Indonesia tidak akan kolaps," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (8/10).

Luhut tidak memungkiri Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan internal. Namun, pemerintah terus aktif menyelesaikan persoalan tersebut.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat industri nasional, tata kelola pemerintahan, serta kualitas sumber daya manusia (SDM).

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan arah kerja sama investasi Indonesia kini telah bergeser.

Menurut Luhut, pemerintah tidak lagi sekadar menargetkan alih teknologi (technology transfer), melainkan mendorong inovasi bersama (joint innovation) serta pengembangan kapabilitas SDM lokal.