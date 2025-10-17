Luhut Sarankan Evaluasi MBG Dilakukan Setiap 10 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih ada kekurangan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Menurut saya, harus dipelihara Makan Bergizi Gratis ini, mungkin paling tidak 10 tahun. Mungkin setelah itu bertahap, dievaluasi mau bagaimana,” ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).

Selain itu, Luhut juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki serapan anggaran sekaligus membangun ekosistem MBG.

“Saya sudah sampaikan ke Dadan (Kepala BGN) waktu ke kantor, datanya harus diperbaiki. Ke depannya bukan hanya sekadar menghabiskan uang, tetapi juga terbangun atau enggak ekosistemnya,” kata Luhut.

Luhut mengungkapkan MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat potensinya yang bisa menciptakan simpul-simpul ekonomi baru.

Luhut bahkan mengakui ada ekosistem ekonomi besar pada MBG ini, mulai dari produsen bahan makanan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang ia yakini dapat membawa kesetaraan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk Program MBG telah mencapai Rp 20,6 triliun hingga 3 Oktober 2025, atau 29 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengungkapkan lembaganya tidak dapat menyerap seluruh anggaran yang disediakan tahun ini.