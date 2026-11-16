Luis de la Fuente Blak-blakan soal Masalah Besar Timnas Spanyol

jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente mengungkapkan kesulitan yang dialami anak asuhnya saat menghadapi Inggris dalam matchday keenam UEFA Nations League.

Menurut De la Fuente, tekanan tinggi yang diterapkan The Three Lions membuat La Furia Roja kehilangan kendali, terutama pada awal pertandingan.

Spanyol harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 2-3 dalam duel di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Senin (16/11/2026) dini hari WIB.

Pressing Inggris Jadi Masalah bagi Spanyol

Inggris bahkan sempat unggul 3-0 sebelum Spanyol memberikan perlawanan. Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White bergantian mencatatkan nama di papan skor.

De la Fuente tidak menutupi kenyataan bahwa timnya kesulitan mengantisipasi permainan agresif The Three Lions pada fase awal pertandingan.

"Catatan tersebut menunjukkan bahwa mempertahankan performa di level tertinggi bukanlah perkara mudah. Namun, kami mencoba mengambil sisi positifnya," ucap entrenador berkepala plontos itu.

Spanyol Sempat Berpeluang Comeback

Situasi pertandingan berubah setelah Elliot Anderson menerima kartu merah. Spanyol kemudian mendapatkan hadiah penalti yang sukses dikonversi menjadi gol oleh Mikel Oyarzabal.

Nico Williams menambah gol pada menit ke-74 sehingga papan skor berubah menjadi 2-3. Meski demikian, Spanyol gagal memanfaatkan sisa waktu untuk menyamakan kedudukan.