Luis de la Fuente: Lamine Yamal Calon Legenda Sepak Bola

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memuji Lamine Yamal. Dia bahkan menyebut penyerang muda itu sebagai calon legenda sepak bola. “Dia sedang menuju untuk menjadi legenda sepak bola sejati,” kata De la Fuente mengenai Yamal yang dilansir laman UEFA.

De la Fuente juga menilai Yamal memiliki kualitas untuk menjadi yang terbaik dalam persaingan Ballon d'Or. Namun, dia menegaskan, Spanyol memiliki sejumlah pemain lain yang juga layak mendapatkan penghargaan tersebut.

“Itu adalah pandangan saya. Bila dia satu-satunya pemain Spanyol yang bersaing untuk Ballon d'Or, saya akan mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik. Namun, ada pemain Spanyol lain dan saya menghormati mereka,” ujarnya.

De la Fuente menyampaikan pujian itu setelah Yamal membantu La Roja mengalahkan Republik Ceko 3-1 pada lanjutan UEFA Nations League 2026/27 di Oviedo, Minggu.

Yamal membuka keunggulan Spanyol saat laga baru berjalan enam menit. Bintang Barcelona itu menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol dalam kemenangan Spanyol.

Kemenangan atas Republik Ceko membuat Spanyol mempertahankan catatan sempurna di Grup A3 UEFA Nations League. La Roja mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan setelah sebelumnya mengalahkan Inggris 3-2 dan Kroasia 4-1.

Performa Yamal bersama Barcelona dan Timnas Spanyol membuat pemain berusia 19 tahun itu kian mendapat sorotan. Yamal telah mencatatkan empat gol dalam tiga pertandingan untuk Timnas Spanyol di UEFA Nations League 2026/27.

Spanyol dijadwalkan menjalani laga terakhir di jeda internasional Oktober dengan menghadapi Kroasia pada Rabu (7/10). (antara/jpnn)