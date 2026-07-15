Luis de la Fuente: Para Pemain Spanyol Bikin Hal Sulit Terlihat Mudah

jpnn.com, TEXAS - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, sangat bangga setelah tim asuhannya sukses menumbangkan Prancis 2-0 dan memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026.

Dia memuji setinggi langit perjuangan para pemain Spanyol yang membuat laga sulit menjadi mudah.

Kemenangan meyakinkan itu membuat La Roja kini hanya berjarak satu laga dari sejarah besar.

Bermain di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7/2026) dini hari, Spanyol tampil dominan sejak menit awal.

Mikel Oyarzabal membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-22, sebelum Pedro Porro menggandakan skor pada menit ke-58 lewat gol dari skema permainan terbuka.

Tidak hanya unggul dalam skor, Spanyol juga menguasai jalannya pertandingan.

Lini serang Prancis yang dipimpin Kylian Mbappe dibuat kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga.

Seusai pertandingan, De la Fuente menegaskan keberhasilan timnya bukan hasil instan.