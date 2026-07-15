menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Luis de la Fuente: Para Pemain Spanyol Bikin Hal Sulit Terlihat Mudah

Luis de la Fuente: Para Pemain Spanyol Bikin Hal Sulit Terlihat Mudah

Luis de la Fuente: Para Pemain Spanyol Bikin Hal Sulit Terlihat Mudah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Foto: REUTERS/Brian Snyder.

jpnn.com, TEXAS - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, sangat bangga setelah tim asuhannya sukses menumbangkan Prancis 2-0 dan memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026.

Dia memuji setinggi langit perjuangan para pemain Spanyol yang membuat laga sulit menjadi mudah.

Kemenangan meyakinkan itu membuat La Roja kini hanya berjarak satu laga dari sejarah besar.

Baca Juga:

Bermain di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (15/7/2026) dini hari, Spanyol tampil dominan sejak menit awal.

Mikel Oyarzabal membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-22, sebelum Pedro Porro menggandakan skor pada menit ke-58 lewat gol dari skema permainan terbuka.

Tidak hanya unggul dalam skor, Spanyol juga menguasai jalannya pertandingan.

Baca Juga:

Lini serang Prancis yang dipimpin Kylian Mbappe dibuat kesulitan mengembangkan permainan sepanjang laga.

Seusai pertandingan, De la Fuente menegaskan keberhasilan timnya bukan hasil instan.

Spanyol lolos ke babak final Piala Dunia 2026 seusai mengalahkan Prancis. Pelatih Luis de la Fuente memuji kerja keras para pemainnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI