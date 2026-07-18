Luis de la Fuente Percaya Argentina Tak Akan Main Kotor Demi Gelar Juara

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menunjukkan rasa hormat tinggi kepada Argentina jelang final Piala Dunia 2026.

Meski laga diprediksi berlangsung panas, ia sama sekali tidak percaya Albiceleste akan mengandalkan permainan kasar demi meraih gelar juara.

Final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina akan digelar di Stadion New York/New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Duel ini dipastikan menjadi pertarungan dua raksasa sepak bola dunia dengan kualitas yang seimbang.

Spanyol datang dengan pertahanan luar biasa setelah hanya kebobolan satu gol dalam tujuh pertandingan.

Sementara itu, Argentina tampil sebagai tim paling tajam sepanjang turnamen dengan koleksi 19 gol, delapan di antaranya dicetak sang kapten, Lionel Messi.

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Menanggapi anggapan Argentina mungkin akan bermain keras di laga final, De la Fuente langsung menepisnya.

Ia menegaskan tidak memiliki pandangan negatif terhadap tim asuhan Lionel Scaloni.