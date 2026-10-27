Luis de la Fuente Raih Gelar Pelatih Terbaik 2026, Rahasia Suksesnya Terungkap
jpnn.com - Luis de la Fuente mendapat pengakuan atas keberhasilannya menangani Timnas Spanyol setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik 2026 dalam ajang penghargaan Ballon d'Or.
De la Fuente membawa pulang Johan Cruyff Trophy dalam seremoni yang berlangsung di London Palladium, London, Selasa (27/10/2026) dini hari WIB.
Penghargaan tersebut menjadi pelengkap pencapaiannya setelah mengantar Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia 2026.
De La Fuente Unggul dari Nama-Nama Beken
Persaingan untuk mendapatkan penghargaan itu tidak mudah. De la Fuente harus mengungguli sejumlah pelatih ternama, seperti Mikel Arteta dari Arsenal, Luis Enrique yang menangani Paris Saint-Germain, serta Vincent Kompany (Bayern Munchen).
Meski mendapat pengakuan secara pribadi, De la Fuente menegaskan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kontribusi seluruh anggota tim.
Sang entrenador menilai pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata prestasi seorang pelatih.
"Penghargaan ini bukan semata-mata milik saya. Prestasi ini lahir dari kerja keras seluruh anggota tim yang luar biasa," ucapnya.
Kunci Sukses De La Fuente
Pelatih asal Spanyol itu juga menyampaikan apresiasi kepada para pemain yang telah bekerja bersamanya.
Luis de la Fuente mendapat pengakuan atas keberhasilannya menangani Timnas Spanyol setelah dinobatkan sebagai Pelatih Terbaik 2026.
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