Luka Final 2020 Terbayar, Elkan Baggott Tegaskan Status Timnas Indonesia

jpnn.com - Elkan Baggott akhirnya mendapatkan momen yang selama ini dinantikan bersama Timnas Indonesia.

Setelah menjalani debut dengan tim nasional sejak 2020, bek berusia 23 tahun itu berhasil merasakan manisnya gelar juara.

Momen tersebut hadir setelah Indonesia menaklukkan Tailan dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Baca Juga: Bek Timnas Indonesia Shayne Pattynama Ungkap Bisikan Sang Ayah Sebelum Adu Penalti

Laga berjalan dramatis hingga berakhir 2-2 dan harus ditentukan melalui adu penalti. Indonesia kemudian menang 4-2 dan memastikan trofi perdana FIFA ASEAN Cup.

Bagi Baggott, keberhasilan tersebut terasa semakin spesial karena Tailan pernah menjadi lawan yang membuat Indonesia kecewa di final Piala AFF 2020.

"Setelah perjalanan yang begitu panjang, kemenangan ini terasa sangat berarti. Banyak perubahan terjadi, tetapi kecintaan kami untuk membela Indonesia tidak pernah berubah," ucapnya.

Baggott Ingat Kekalahan 2020

Baggott menjadi bagian dari skuad Indonesia ketika menghadapi Tailan pada final Piala AFF 2020. Saat itu, Garuda harus puas menjadi runner up setelah kalah dengan agregat 2-6.

Lima tahun berselang, Baggott mendapat kesempatan membalas kekecewaan tersebut. Tidak hanya membantu pertahanan, dia juga mencetak gol penting yang mengubah skor menjadi 2-2 pada menit ke-115.