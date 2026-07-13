Luka Menalo Akui Persib Beda dari Klub Lain, Apa Alasannya?

jpnn.com - Rekrutan baru Persib Bandung Luka Menalo tak membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman di Kota Kembang.

Menalo baru menjalani beberapa sesi latihan bersama Persib di Lapangan Pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/7/2026).

Meski program latihan pramusim cukup menguras tenaga, pemain berusia 30 tahun itu tetap menikmati setiap proses yang dijalaninya.

Menurutnya, intensitas latihan yang tinggi merupakan bagian dari persiapan tim menghadapi padatnya kompetisi musim 2026/27.

"Dua hari pertama memang terasa cukup berat, tetapi itu hal yang normal. Kami harus menjalani pramusim dengan serius karena setelah Piala Presiden masih ada AFC Champions League Two yang sudah menanti," ucapnya.

Mantan pemain Dinamo Zagreb itu kemudian mengungkapkan faktor yang membuatnya mantap memilih Persib sebagai pelabuhan baru.

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Status Maung Bandung sebagai juara liga dalam tiga musim beruntun menjadi salah satu pertimbangannya.

Selain itu, kesempatan tampil di AFC Champions League Two, keberadaan pelatih, hingga besarnya dukungan suporter juga menjadi daya tarik tersendiri.