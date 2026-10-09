Luka Menalo Bongkar Kunci Persib Bandung Membungkam Port FC 3-1

jpnn.com - Luka Menalo malam ini menjadi man of the match saat Persib Bandung menumbangkan Port FC di Thammasat Stadium, Tailan, Kamis (8/10/2026).

Pertandingan Persib melawan Port FC berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim tamu.

Luka Menalo menjadi salah satu pencetak gol Persib pada menit ke-90+5. Pemain berpaspor Kroasia itu melengkapi tiga gol Maung Bandung.

Tandukan Menalo di ujung pertandingan tak mampu diantisipasi kiper Port FC.

Meski mendapatkan predikat pemain terbaik, Menalo justru merendah dengan menyebut dirinya hanya menjalankan tugas.

Sebagai pemain sayap, tugasnya ialah membongkar pertahanan lawan. Menalo juga berusaha menambah jumlah gol karena satu gol belum cukup untuk memastikan kemenangan timnya.

"Itu sangat berarti, terutama dalam pertandingan seperti ini. Saya sangat senang bisa membantu tim," kata Menalo seusai pertandingan, Kamis (8/10/2026) malam.

Selain mencetak gol, Menalo juga berperan dalam proses terjadinya gol kedua Persib yang dicetak Berguinho. Umpan matangnya dari sisi kiri berhasil dikonversi Berguinho menjadi gol.