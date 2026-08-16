Luka Menalo Gesek Biola Seusai Cetak Gol untuk Persib, Ternyata Gara-gara Ini!

jpnn.com - Gol Luka Menalo ke gawang Sabah FC tidak hanya mempercantik kemenangan Persib Bandung.

Perayaan yang dilakukan pemain asal Bosnia itu cukup mencuri perhatian setelah bola bersarang di gawang lawan.

Menalo merayakan gol dengan gerakan seperti menggesek biola. Aksi tersebut langsung mengingatkan pada selebrasi Alberto Gilardino, mantan striker Timnas Italia yang menjadi idola Menalo ketika masih kecil.

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Namun, ada cerita yang lebih spesifik di balik gaya tersebut. Menalo ternyata mengenal selebrasi itu ketika memainkan Pro Evolution Soccer (PES) 6.

"Saya tidak bisa memainkan biola. Gerakan itu saya tiru dari Gilardino ketika bermain PES 6. Saat kecil, saya selalu mengikuti selebrasinya setiap kali dia mencetak gol di dalam gim," ucapnya.

Bakal Jadi Selebrasi Andalan?

Selebrasi biola itu berpotensi kembali terlihat apabila Menalo mencetak gol berikutnya bersama Persib.

Namun, pemain berusia 30 tahun itu belum memastikan akan menjadikannya sebagai gaya selebrasi tetap.

"Mungkin saja. Untuk selanjutnya, kita lihat saja nanti," tandasnya.