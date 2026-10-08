Luka Menalo Optimistis Persib Menang dari Port FC Malam Ini

jpnn.com - BANDUNG - Winger Persib Bandung Luka Menalo optimistis timnya bisa mengatasi Port FC ketika kedua tim bertemu pada matchday pertama Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/2027 di Stadion Thammmsat, Klong Luang, Kamis (8/10). Kick off mulai pukul 19.00 WIB.

Menalo mengatakan Persib Bandung telah melakukan analisis terhadap kekuatan Port FC dengan mempelajari rekaman pertandingan mereka.

Pemain berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina itu menyebut langkah tersebut hal yang penting agar tim memiliki gambaran mengenai permainan lawan sebelum bertanding.

"Liga Tailan adalah liga yang bagus dan kami sudah menganalisis mereka, kami menonton pertandingan mereka," kata Menalo.

"Mereka tim yang bagus, tetapi kami punya modal kuat dan saya berharap kami bisa memulai kompetisi ini dengan raihan tiga poin," imbuhnya.

Menjelang pertandingan, Menalo juga memberikan respek kepada calon lawannya dan menyadari kualitas sepak bola Tailan cukup baik sehingga Persib Bandung perlu mempersiapkan diri dengan matang.

Dia menjelaskan persiapan Persib Bandung terus dimaksimalkan menjelang pertandingan pembuka tersebut dan kemenangan tentu akan memuluskan langkah mereka pada ajang tersebut.

Pemain yang pernah membela tim nasional Bosnia dan Herzegovina itu optimistis seluruh penggawa Persib Bandung berada dalam kondisi siap dan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk tim.