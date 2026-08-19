Luka Menalo Sambut Persaingan di Persib Bandung, Singgung Mariano Peralta

jpnn.com - Persib Bandung bakal memiliki lebih banyak opsi di lini serang untuk menghadapi musim 2026/27.

Situasi tersebut membuat persaingan mendapatkan tempat utama makin terbuka. Namun, pemain anyar Persib Luka Menalo tidak melihat kondisi itu sebagai persoalan.

Pesepak bola asal Bosnia tersebut justru menilai bertambahnya pemain berkualitas bisa membantu Persib berkembang.

Menalo Tak Gentar

Menalo berpotensi bersaing dengan Beckham Putra Nugraha, Saddil Ramdani, hingga Ragnar Oratmangoen untuk mengisi posisi penyerang sayap.

Pengalaman bersama Timnas Bosnia membuat pemain 30 tahun itu memahami bahwa kompetisi internal dapat memberikan dampak positif bagi sebuah tim.

"Kehadiran mereka tentu membuat kualitas tim meningkat. Saya berharap keberadaan mereka bisa memberikan dampak yang bagus untuk kami," tambahnya.

Mariano Peralta Ikut Jadi Sorotan

Persib juga memiliki tambahan kekuatan melalui Mariano Peralta. Penyerang asal Argentina tersebut datang dengan status MVP Super League 2025/26.

Menalo tidak menganggap Peralta sebagai ancaman. Sebaliknya, dia merasa kualitas eks penggawa Borneo FC itu justru membuat kerja sama di lini depan menjadi lebih mudah.