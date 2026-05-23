Luka yang Dialami Model AWS Bukan Akibat Bacokan Begal, tetapi Bisul Meletus

jpnn.com, JAKARTA - Polisi telah memeriksa model berinisial AWS yang mengaku menjadi korban begal di kawasan Jakarta Barat dan sempat viral di media sosial, pada Sabtu (16/5).

Hasil pemeriksaan petugas, luka yang dialami AWS ternyata bukan akibat dari pelaku begal.

"Kami ulangi kembali, luka tersebut adalah bisul yang meletus. Jadi, bukan karena bacokan pelaku begal. Ini harus kami sampaikan kepada publik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat.

Dia mengatakan kepastian itu setelah AWS menjalani visum et repertum.

Budi mengatakan yang bersangkutan diperiksa oleh Ditres Siber Polda Metro Jaya pada Kamis (21/5) untuk mendalami apa motif dari yang bersangkutan.

"Ini ada korelasi tadi dengan yang ditanyakan pertama. Apakah ada suatu upaya kelompok-kelompok tertentu membuat cipta kondisi dengan mengunggah, mengaku bahwa yang bersangkutan adalah bagian dari korban. Nah, itu yang ingin kami klarifikasi," ucap Budi.

"Iya, di (periksa) Siber Polda Metro Jaya dalam rangka penjelasan yang bersangkutan," kata Budi, Kamis (21/5).