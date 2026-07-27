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Luke Keet Akhirnya Pulang Kampung, Bhayangkara FC Jadi Pelabuhan Baru

Luke Keet Akhirnya Pulang Kampung, Bhayangkara FC Jadi Pelabuhan Baru
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Luke Xavier Keet resmi bergabung dengan Bhayangkara FC. Foto: Instagram/bhayangkarafc.

jpnn.com - Bhayangkara Presisi Lampung FC kembali membuat gebrakan di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027.

Klub berjuluk The Guardians itu resmi mendatangkan pemain berdarah Indonesia-Australia Luke Xavier Keet, yang sebelumnya menghabiskan sebagian besar kariernya di Eropa.

Pengumuman transfer tersebut disampaikan melalui media sosial resmi klub.

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Kehadiran Luke diharapkan menambah kekuatan sektor sayap sekaligus memperkaya opsi permainan tim asuhan Paul Munster itu.

Bagi Luke, kepindahan ini memiliki arti yang jauh lebih dalam dibanding sekadar berganti klub.

Setelah bertahun-tahun berkarier di luar negeri, dia akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi negara tempat dirinya dilahirkan.

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"Saya merasa sangat antusias bisa bergabung dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC. Kesempatan ini menjadi langkah baru yang sudah lama saya nantikan."

"Bermain di Indonesia memberikan perasaan seperti kembali ke rumah sendiri. Saya ingin memberikan kontribusi terbaik agar tim bisa meraih target musim ini," ucapnya.

Luke Xavier Keet resmi bergabung dengan Bhayangkara FC setelah lama berkarier di Eropa.

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