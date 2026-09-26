Luke Vickery Akhirnya Rasakan Debut di Timnas Indonesia, Begini Pengakuannya

jpnn.com - Luke Vickery akhirnya merasakan langsung atmosfer pertandingan bersama Timnas Indonesia. Setelah menjalani debut sebagai starter saat menghadapi Singapura, pemain berusia 20 tahun itu mengungkapkan perasaannya.

Vickery menyebut pertandingan melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026), menjadi salah satu momen yang begitu istimewa dalam kariernya.

"Sangat bangga bisa menjalani debut bersama tim nasional Indonesia," tulis Vickery melalui akun Instagram @luke.vickery pada Sabtu (26/9/2026).

Pemain Macarthur FC tersebut juga mengaku sudah cukup lama menunggu kesempatan untuk tampil bersama Timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan.

"Sudah lama menantikan momen ini," tulisnya.

Debut tersebut terasa semakin spesial karena Vickery langsung dipercaya tampil sejak menit pertama oleh John Herdman. Ia ikut berkontribusi dalam proses terciptanya gol pembuka Indonesia yang dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-13.

Timnas Indonesia akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 setelah Ole Romeny mencetak gol melalui titik penalti pada menit ke-74.

Vickery sendiri meninggalkan lapangan pada menit ke-74 dan digantikan Rizky Ridho dalam perubahan taktikal yang dilakukan Herdman.