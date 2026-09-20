Luke Vickery Tak Sabar Jalani Debut Bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pesepak bola Luke Vickery mengaku tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Pemain kelahiran 25 Oktober 2005 itu menilai bahwa membela Timnas Indonesia merupakan impian semua pesepak bola yang ada di tanah air.

Terlebih saat bermain menggunakan seragam dengan lambang Garuda di dada akan mendapatkan dukungan dari penggemar yang fanatik.

“Ini turnamen pertama saya bersama Timnas Indonesia dan pengalaman merasakan gejolak bersama tim. Ini akan menjadi hal spesial bagi saya di depan para fan,” ujar Luke.

Luka Vickery berharap fan Timnas Indonesia bisa memberikan dukungan langsung dengan memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Adanya dukungan dari para penggemar menjadi tambahan motivasi untuk para pemain yang bertanding.

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Apalagi ajang FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen resmi FIFA perdana yang akan digelar di Indonesia.

Pada ajang tersebut tercatat tim asuhan John Herdman itu tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia dan Bangladesh.