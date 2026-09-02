Lukman Edy, Figur Tersembunyi di Balik Keberhasilan Gus Kikin Pimpin PBNU

jpnn.com - JAKARTA - Abi Rekso, selaku Juru Bicara Tim Qanun Asasi (pemenangan) KH. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin saat Muktamar ke-35 NU mengatakan terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketum PBNU tak bisa dilepaskan dari banyak hal, termasuk sejumlah tokoh di belakang layar.

Satu dari beberapa figur tersembunyi yang berperan mengantar Gus Kikin ke panggung nasional ialah Lukman Edy.

"Persiapan tim hanya dua minggu setelah Yai Kikin mantap untuk maju. Di bawah Koordinasi Pak Lukman Edy seluruh tim bersinergi secara pararel," ujar Abi Rekso.

Kontribusi Lukman Edy cukup signifikan. Dukungan terhadap Gus Kikin terbukti dengan jumlah menembus 472 dukungan wilayah dan cabang NU seluruh Indonesia.

"Masuk akal karena sepanjang kiprah politik Lukman Edy, dirinya sangat dekat dengan tokoh dan figur penting Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Hal itulah yang menjelaskan dengan pendeknya waktu persiapan konsolidasi, tetapi mendapatkan hasil optimal," ujarnya.

Lukman Edy di lingkungan NU bukan orang baru. Dia pernah memimpin PKB Riau dan menjadi anggota DPRD Riau.

Pada 2005, Lukman Edy dipercaya Muhaimin Iskandar sebagai Sekjen DPP PKB. Bersamaan dengan kepercayaan Presiden SBY memberikan amanah kepada Lukman Edy sebagai Menteri Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) 2007-2009.

Lukman Edy merupakan salah satu dari tokoh Melayu yang turut menggalang kekuatan Nahdlatul Ulama di Sumatera untuk bergabung ke PKB yang dipimpin Gus Dur saat itu.