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Lukman Eks Menag Ungkap Isi Pembahasan Megawati saat Bertemu Tokoh GNB

Lukman Eks Menag Ungkap Isi Pembahasan Megawati saat Bertemu Tokoh GNB
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Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengungkap isi pembahasan pihaknya ketika bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kantor Megawati Institute, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Lukman mengatakan silaturahmi GNB dengan Megawati menjadi bagian dari agenda terjadwal menemui para tokoh bangsa.

Terkhusus, kata dia, menemui tokoh yang pernah mengemban amanah sebagai kepala dan wakil kepala negara.

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"Ini sebenarnya pertemuan yang sudah cukup lama dirancang karena GNB memiliki agenda mengunjungi tokoh-tokoh bangsa," ujar Lukman, Senin.

Dia mengatakan GNB pada 2025 sudah bersilaturahmi menemui Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Wapres kesepuluh dan ke-12 RI Jusuf Kalla, hingga Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin. 

"Alhamdulillah, dengan Ibu Megawati bisa dilaksanakan hari ini," kata Lukman.

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Dia memaparkan silaturahmi GNB dengan Megawati bertujuan untuk saling berbagi informasi terkait kondisi sosial, kemasyarakatan, serta jalannya roda pemerintahan saat ini.

Dia mengatakan dialog tokoh GNB dengan Megawati seperti obrolan hangat dalam keluarga, sekaligus bertukar pikiran sesama anak bangsa. 

Tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bersilaturahmi dengan Megawati di Jakarta, Senin (22/6) ini untuk saling berbagi informasi terkait kondisi sosial.

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