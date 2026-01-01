Lula Lahfah Ditemukan Meninggal Dunia di Apartemen

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat (23/1).

Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Dia mengatakan bahwa Lula Lahfah ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen kawasan Jakarta Selatan.

"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Jumat (23/1) malam.

Menurutnya, jenazah kekasih Reza Arap itu ditemukan oleh petugas keamanan pada Jumat (23/1) petang sekitar pukul 18.44 WIB.

Jenazah Lula Lahfah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Jenazah telah dibawa ke RS Fatmawati," bebernya.

Kombes Pol Budi Hermanto belum bisa mengungkap secara detail kronologi ataupun penyebab kematian Lula Lahfah.