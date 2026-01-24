Lula Lahfah Meninggal di Apartemen, Ini Info dari Kombes Budi
jpnn.com - Pihak Polda Metro Jaya membenarkan adanya informasi seorang influencer atau selebgram wanita diduga adalah Lula Lahfah meninggal dunia di sebuah apartemen di Jakarta Selatan.
"Benar bahwa seorang influencer berinisial LL ditemukan meninggal dunia di Apartemen Essence Dharmawangsa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Kombes Budi menyebut korban ditemukan oleh petugas keamanan apartemen sekitar pukul 18.44 WIB pada Jumat, 23 Januari 2026.
"Saat ini, jenazah telah dibawa ke RS Fatmawati," katanya.
Walakin, dia belum bisa menjabarkan secara detail kronologi ataupun penyebab kematian korban.
Budi anya menjelaskan bahwa saat ini polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mendalami peristiwa tersebut.
Lula Lahfah merupakan seorang selebritis berusia 26 tahun yang juga merupakan penyanyi dan juga aktris.
Wanita kelahiran Jakarta ini merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Feroz Marikar dan Tatu Yulyanah.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
