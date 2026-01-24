Lula Lahfah Meninggal di Apartemen, Polisi Temukan Obat & Surat Rawat Jalan
jpnn.com - JAKARTA - Pemengaruh (influencer) Lula Lahfah meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/1). Polres Metro Jakarta Selatan menemukan obat dan surat rawat jalan di lantai 25 apartemen yang ditempati Lula, di Jalan Dharmawangsa, Cipete Utara, Kebayoran Baru.
"Tidak ada tanda tanda penganiayaan, namun ditemukan obat-obatan sama surat rawat jalan dari RSPI," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1).
Murodih mengatakan bahwa awalnya saksi curiga dan Lula sakit dengan pintu dalam keadaan terkunci. Terlebih, Lula setelah berobat pada malam sebelumnya.
Hingga akhirnya, saksi meminta bantuan pengelola untuk membuka pintu apartemen dan menemukan Lula sudah dalam keadaan terlentang silang di kasur berselimut putih, memakai baju kaus putih dan celana pendek warna hitam.
"Cek denyut nadi, detak jantung sudah tidak berjalan atau bergerak," ungkapnya.
Kemudian, Lula segera dibawa ke rumah sakit terdekat.
Namun, ketika sampai, kondisinya sudah tidak bernapas dalam kondisi terlentang dengan mulut terbuka warna biru.
"Jenazah dibawa ke RS Fatmawati dan kasus ditangani Polsek Metro Kebayoran Baru," katanya.
