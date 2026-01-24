Lula Lahfah Meninggal Dunia, Reza Arap Berjongkok Lalu Cium Pusara
jpnn.com, JAKARTA - Musisi Reza Arap tampak ikut mengantarkan kekasihnya, Lula Lahfah ke peristirahatan terakhir.
Raut sedih terlihat jelas dari wajah youtuber 38 tahun tersebut.
Berpakaian serba hitam, dia berdiri di barisan paling depan sambil menatap kosong ke arah liang lahat.
Saat gundukan tanah mulai menutupi jenazah sang kekasih, pemilik nama Reza Oktovian itu duduk berjongkok tak jauh dari pusara Lula Lahfah.
Keluarga dan para sahabat pun bergantian menaburkan bunga di atas pusara Selebgram 26 tahun tersebut.
Hingga tiba gilirannya, Reza Arap sempat duduk terdiam di depan pusara.
Dalam momen yang emosional itu, dia tampak seakan mengajak mengobrol sang kekasih untuk kali terakhir.
Namun, tak terdengar jelas apa yang dibicarakan oleh Reza Arap.
YouTuber sekaligus Musisi Reza Arap tampak ikut mengantarkan kekasihnya, Lula Lahfah ke peristirahatan terakhirnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keluarga hingga Reza Arap Antarkan Jenazah Lula Lahfah ke Peristirahatan Terakhir
- Lula Lahfah Meninggal Dunia, Polisi Sebut Tak Ada Tanda Kekerasan
- Lula Lahfah Meninggal di Apartemen, Ini Info dari Kombes Budi
- Lula Lahfah Meninggal di Apartemen, Polisi Temukan Obat & Surat Rawat Jalan
- Pihak Kepolisian Masih Selidiki Penyebab Lula Lahfah Meninggal Dunia
- Lula Lahfah Dikabarkan Meninggal di Apartemen, Polisi Bilang Begini