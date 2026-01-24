menu
Lula Lahfah Meninggal Dunia, Reza Arap Berjongkok Lalu Cium Pusara

Lula Lahfah Meninggal Dunia, Reza Arap Berjongkok Lalu Cium Pusara


Reza Arap di makam Lula Lahfah, TPU Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/1). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Reza Arap tampak ikut mengantarkan kekasihnya, Lula Lahfah ke peristirahatan terakhir.

Raut sedih terlihat jelas dari wajah youtuber 38 tahun tersebut.

Berpakaian serba hitam, dia berdiri di barisan paling depan sambil menatap kosong ke arah liang lahat.

Saat gundukan tanah mulai menutupi jenazah sang kekasih, pemilik nama Reza Oktovian itu duduk berjongkok tak jauh dari pusara Lula Lahfah.

Keluarga dan para sahabat pun bergantian menaburkan bunga di atas pusara Selebgram 26 tahun tersebut.

Hingga tiba gilirannya, Reza Arap sempat duduk terdiam di depan pusara.

Dalam momen yang emosional itu, dia tampak seakan mengajak mengobrol sang kekasih untuk kali terakhir.

Namun, tak terdengar jelas apa yang dibicarakan oleh Reza Arap.



