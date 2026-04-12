Lulus Cumlaude, Tom Liwafa Kantongi Gelar Doktor dari UNAIR

jpnn.com, JAKARTA - Arizal Tom Liwafa resmi meraih gelar doktor dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Universitas Airlangga (Unair).

Anggota DPR RI dari PAN tersebut menyelesaikan pendidikan doktoralnya dalam waktu 3 tahun 8 bulan. Dia lulus dengan predikat cumlaude.

Capaian tersebut menunjukkan konsistensi Tom Liwafa dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat sekaligus menempuh pendidikan tinggi. Dia tetap aktif menjalankan tugas legislatif selama masa studi.

Tom Liwafa menyatakan bahwa gelar doktor yang diraihnya bukan sekadar pencapaian akademik formal.

Dia menyebut hal tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk meningkatkan kapasitas diri.

Di tengah kesibukannya sebagai legislator, ia tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikan hingga jenjang tertinggi.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upayanya memberikan kontribusi lebih luas kepada masyarakat.

Dia mengungkapkan memilih Universitas Airlangga karena reputasi akademiknya yang kuat.