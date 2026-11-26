jpnn.com - Arema FC tak mau berlama-lama merayakan keberhasilan lolos ke babak 12 besar I.League Cup 2026/2027. Setelah menghajar Isenmulang Kalteng FC dengan skor telak 4-1, Singo Edan langsung mengalihkan perhatian ke pertandingan besar yang sudah menanti, yakni Derbi Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya.

Duel panas dua rival abadi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu (29/11/2026) dalam lanjutan Super League 2026/2027.

Arema FC dituntut segera mengembalikan fokus karena laga melawan Persebaya dipastikan menghadirkan tekanan dan tantangan tersendiri.

Pelatih Arema FC Andre Caldas menegaskan timnya harus mempersiapkan diri secara maksimal sebelum menghadapi Bajul Ijo. Dia tidak ingin anak asuhnya kehilangan konsentrasi setelah meraih kemenangan besar di kompetisi tersebut.

"Kami harus mempersiapkan diri dengan baik," kata Caldas.

Arema sendiri baru saja memperlihatkan performa impresif saat menjamu Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Rabu (25/11/2026) malam.

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Empat gol Singo Edan dicetak oleh Hamzah Titofani, Salim Tuharea, Samuel Otusanya, dan Julian Guevara. Sementara itu, Kalteng FC hanya mampu membalas satu gol.

Hasil tersebut memastikan Arema melaju ke babak 12 besar sebagai juara Grup L Zona Timur 2 dengan koleksi enam poin. Sebelumnya, tim kebanggaan Aremania itu juga tampil perkasa dengan membantai RANS Nusantara FC empat gol tanpa balas.