jpnn.com, JAKARTA - CEO Odysee Education Christiano Alfin menilai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia membutuhkan pengembangan yang seimbang antara ekosistem sekolah, kompetensi guru, dan kesiapan siswa.

Langkah tersebut telah dijalankannya sejak 2015 melalui kiprahnya sebagai konsultan, sekaligus mitra pengembangan pendidikan bagi sekolah-sekolah di tanah air.

Perjalanan Alfin di sektor pendidikan berawal dari pengalamannya mengikuti kelas akselerasi sejak sekolah hingga merampungkan pendidikan sarjana di Northumbria University, Newcastle, Inggris, pada usia 18 tahun.

Sekembalinya dari Inggris, Alfin memilih menetap di Indonesia serta mendirikan konsultan pendidikan dan sekolah berstandar internasional di Jakarta.

Dia meyakini setiap anak berhak merasakan pengalaman belajar bertaraf global.

“Saya percaya anak-anak Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Yang dibutuhkan adalah kesempatan untuk mengenal dunia lebih luas, berkomunikasi dengan percaya diri, dan merasakan juga bisa bersaing di tingkat global.” kata Alfin di Jakarta, baru-baru ini.

Dalam pelaksanaannya, lembaga yang Alfin naungi mendampingi sekolah meningkatkan mutu akademik, menggali potensi siswa, serta memperkuat sistem dan manajemen sekolah.

Pendampingan tersebut dilakukan melalui pengembangan akademik dan kurikulum, mulai dari Kurikulum Nasional hingga kurikulum internasional seperti Cambridge dan Pearson Edexcel.