JPNN.com » Nasional » Hukum » Lulusan PKPA DPC Peradi Jakbar Diminta Bersiap Ikut Ujian Profesi Advokat

Lulusan PKPA DPC Peradi Jakbar Diminta Bersiap Ikut Ujian Profesi Advokat

Lulusan PKPA DPC Peradi Jakbar Diminta Bersiap Ikut Ujian Profesi Advokat
Para peserta PKPA DPC Peradi Jakarta Barat diminta bersiap ikuti UPA. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat meminta para alumni PKPA untuk mempersiapkan diri mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA).

"Saya pesan kepada teman-teman untuk bersiap ya bagi mereka yang ingin ujian profesi advokat," kata Asido dalam acara penutupan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan XIV Peradi Jakbar-Binus University di Jakarta, Sabtu (6/9).

Dia menyampaikan, DPN Peradi akan menyelenggarakan UPA secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Desember 2025.

"Agar mempersiapkan diri karena kelulusan teman-teman, itu murni adalah karena kemampuan teman-teman," katanya.

Peradi menerapkan zero KKN. Asido menegaskan, tidak ada yang bisa menjamin dan memastikan lulus UPA kecuali kemampuannya sendiri.

"Saya selalu menyampaikan, kalau ada yang menawarkan gitu, itu bohong, enggak ada, saya pun enggak bisa menjanjikan atau menawarkan gitu," ujar dia.

Dia menyebut oknum yang menjanjikan dan menjamin bisa meluluskan UPA, itu hanya menembak di atas kuda.

Asido mengungkapkan untuk mempersiapkan para alumni PKPA atau calon advokat menghadapi UPA, Peradi Jakbar biasanya menyelenggarakan tryout.

Para lulusan PKPA DPC Peradi Jakbar diminta untuk bersiap ikut ujian profesi advokat.

