Lulusan Sekolah HighScope Indonesia Enggak Kaleng-Kaleng, Siap Masuk Dunia Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah HighScope Indonesia menjadi pelopor pendidikan yang menerapkan pencapaian nilai dan keterampilan hidup seperti komunikasi, kolaborasi, dan berpikir secara kritis.

Ini menjadikan siswa berkembang secara seimbang, dan siap menghadapi dunia kerja.

Sekolah HighScope Indonesia menerapkan kurikulum berbasis Amerika Serikat & Real World Focus, yang dikembangkan oleh Research & Development for Advancement (Redea) Institute dan menjalin kemitraan baru dengan Center for Excellence di New Technology High School di Napa, California, yang merupakan sekolah unggulan dari New Tech Networks.

Redea Institute juga bermitra dengan PEN Worldwide, yaitu sebuah organisasi nirlaba dari Jerman, dengan metodologi praktis dalam membangun wirausahawan masa depan.

Kemitraan ini membekali siswa Sekolah HighScope Indonesia dengan keterampilan bisnis praktis untuk menciptakan lapangan kerja baru.

Di usianya yang menjelang 29 tahun ini, Sekolah HighScope Indonesia menerapkan berbagai inovasi terkait pengembangan kualitas pendidikan secara holistik, yang mencakup seluruh aspek kebutuhan pembelajar: lingkungan, suasana, penilaian, strategi, aktivitas, dan dukungan.

“Tidak semua bunga harus berwarna merah, karena setiap anak berbeda dalam karakter dan kemampuan akademiknya. Saya percaya, sistem pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada performa, tetapi juga pada karakter dan nilai-nilai anak," tutur Founder & CEO Redea Institute & HighScope Indonesia Institute, Antarina S.F Amir, Senin (15/9).

HighScope Indonesia mengutamakan agar siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan esensial hidup.