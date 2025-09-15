Lulusan Sekolah HighScope Indonesia Enggak Kaleng-Kaleng, Siap Masuk Dunia Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Sekolah HighScope Indonesia menjadi pelopor pendidikan yang menerapkan pencapaian nilai dan keterampilan hidup seperti komunikasi, kolaborasi, dan berpikir secara kritis.
Ini menjadikan siswa berkembang secara seimbang, dan siap menghadapi dunia kerja.
Sekolah HighScope Indonesia menerapkan kurikulum berbasis Amerika Serikat & Real World Focus, yang dikembangkan oleh Research & Development for Advancement (Redea) Institute dan menjalin kemitraan baru dengan Center for Excellence di New Technology High School di Napa, California, yang merupakan sekolah unggulan dari New Tech Networks.
Redea Institute juga bermitra dengan PEN Worldwide, yaitu sebuah organisasi nirlaba dari Jerman, dengan metodologi praktis dalam membangun wirausahawan masa depan.
Kemitraan ini membekali siswa Sekolah HighScope Indonesia dengan keterampilan bisnis praktis untuk menciptakan lapangan kerja baru.
Di usianya yang menjelang 29 tahun ini, Sekolah HighScope Indonesia menerapkan berbagai inovasi terkait pengembangan kualitas pendidikan secara holistik, yang mencakup seluruh aspek kebutuhan pembelajar: lingkungan, suasana, penilaian, strategi, aktivitas, dan dukungan.
“Tidak semua bunga harus berwarna merah, karena setiap anak berbeda dalam karakter dan kemampuan akademiknya. Saya percaya, sistem pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada performa, tetapi juga pada karakter dan nilai-nilai anak," tutur Founder & CEO Redea Institute & HighScope Indonesia Institute, Antarina S.F Amir, Senin (15/9).
HighScope Indonesia mengutamakan agar siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan esensial hidup.
Kualitas lulusan Sekolah HighScope Indonesia enggak kaleng-kaleng, alumninya siap masuk dunia kerja.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perkuat Sinergi Para Alumni, IKA Prasmul Luncurkan Identitas Baru
- Redea Institute Jaga Kualitas Pendidikan HighScope Indonesia
- Gagasan Asuransi untuk Alumni UI dapat Dukungan dari Pakar & Praktisi
- Pakar Nilai Gagasan Asuransi untuk Alumni UI Bakal Membawa Manfaat Besar
- Ivan Ahda Sebut Iluni UI Bisa Jadi Provider Asuransi untuk Para Alumni
- Kuasa Hukum Penggugat Sebut HighScope Indonesia Tak Berwenang Beri Sublisensi, Ungkap Fakta Penting