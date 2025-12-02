Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menyampaikan komitmennya mencetak generasi unggul yang cerdas secara akademis, berintegritas, dan berkarakter Pancasila.

Para lulusan diharapkan bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Dies Natalis ke-59 yang dirangkai dengan Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2024–2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (2/12).

Acara ini diikuti 1.465 wisudawan dari berbagai jenjang, mulai dari Diploma hingga Doktor dan Program Profesi Apoteker.

Mengusung tema “Generasi Muda Berintegritas, Profesional, dan Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas,” acara wisuda ini menegaskan komitmen UP dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul akademik, tetapi juga berkarakter luhur.

"Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas bagi bangsa," kata Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Selasa (2/12).

Prof. Adnan menekankan bahwa di tengah perubahan zaman yang cepat dan penuh ketidakpastian, para lulusan harus terus memperkuat integritas, karakter, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja global.

Dia juga mengingatkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat.