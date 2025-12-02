menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Pendidikan » Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045

Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045

Luluskan 1.465 Wisudawan, Universitas Pancasila Tekankan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, H. Afriansyah Noor (kedua dari kiri) dalam konferensi pers Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2024–2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (2/12). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pancasila (UP) menyampaikan komitmennya mencetak generasi unggul yang cerdas secara akademis, berintegritas, dan berkarakter Pancasila.

Para lulusan diharapkan bisa memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal ini terlihat dalam kegiatan Dies Natalis ke-59 yang dirangkai dengan Wisuda Semester Genap Tahun Akademik 2024–2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Selasa (2/12).

Baca Juga:

Acara ini diikuti 1.465 wisudawan dari berbagai jenjang, mulai dari Diploma hingga Doktor dan Program Profesi Apoteker.

Mengusung tema “Generasi Muda Berintegritas, Profesional, dan Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas,” acara wisuda ini menegaskan komitmen UP dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul akademik, tetapi juga berkarakter luhur.

"Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan belajar, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas bagi bangsa," kata Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Selasa (2/12).

Baca Juga:

Prof. Adnan menekankan bahwa di tengah perubahan zaman yang cepat dan penuh ketidakpastian, para lulusan harus terus memperkuat integritas, karakter, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja global.

Dia juga mengingatkan pentingnya semangat belajar sepanjang hayat. 

Universitas Pancasila meluluskan 1.465 wisudawan, tekankan integritas menuju Indonesia Emas 2045

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI