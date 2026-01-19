Luluskan 92 Wisudawan, UNIBANG Cetak SDM Siap Kerja dan 40% Dosen S3

jpnn.com - Universitas Bhakti Asih (UNIBANG) Tangerang meluluskan 92 wisudawan. Ini merupakan wisudawan angkatan kedua, yang mana tahun lalu lulusan UNIBANG sebanyak 62 wisudawan.

Jumlah lulusan tersebut diperkirakan akan terus meningkat karena mahasiswa baru UNIBANG saat ini tercatat 938 orang.

"Tahun lalu, mahasiswa kami hanya 196 orang. Nah, mahasiswa baru kami tahun ini meningkat pesat menjadi 938 orang sehingga diperkirakan dua sampai tiga tahun ke depan jumlah wisudawan bisa mencapai 920 lebih," kata Rektor UNIBANG Tangerang Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, MP, di sela-sela Wisuda Angkatan II Tahun Anggaran 2024/2025 di Tangerang, Senin (19/1).

Acara wisuda ini turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) Dr. Lukman, S.T., M.Hum., Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Asih Hj. Dedeh Nurhayati, Ketua Yayasan Bhakti Asih, dr. Sulaiman Ratman, MPH.

Di tengah persaingan yang sangat ketat, lanjut Rektor Paris, UNIBANG terus memacu kinerjanya dengan kecepatan gigi lima. UNIBANG ditantang kepala LLDIKTI Wilayah IV meningkatkan mutu dan harus meraih akreditasi unggul dalam jangka empat tahun. Diharapkan setelah unggul, UNIBANG bisa membuka Fakultas Kedokteran.

Untuk mencapai predikat unggul itu, Rektor Paris memacu para dosennya untuk meraih gelar Doktor. Saat ini UNIBANG akan mengirimkan 14 dosen kuliah S3 di Malaysia dan Indonesia.

"Tahun ini kami menyekolahkan 40 persen dosen UNIBANG untuk meraih Doktor dalam jangka waktu 2 sampai 4 tahun ,tergantung perguruan tingginya," ucapnya.

Langkah tersebut sebagai komitmen dari yayasan dan rektorat bahwa UNIBANG selalu menomorsatukan kualitas SDM. Rektor Paris bersyukur karena Pembina Yayasan Hj Dedeh dan Ketua Yayasan dolter Sulaiman sangat mendukung peningkatan mutu akreditasi.