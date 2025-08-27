Luna Capital Modal Xpress Hadirkan Pendanaan Cepat, Fleksibel dan Aman Bagi UKM

jpnn.com, JAKARTA - Luna POS, bersama GoTyme Indonesia dan Danabijak meluncurkan Luna Capital Modal Xpress, produk pinjaman digital yang memberikan pendanaan hingga Rp500 juta khusus bagi merchant Luna POS yang memenuhi syarat.

Solusi ini dirancang untuk menjawab salah satu tantangan terbesar UKM di Indonesia mendapatkan modal dengan cepat tanpa persyaratan rumit, sehingga mereka dapat fokus menjalankan dan mengembangkan usaha.

Merchant yang memenuhi syarat dapat menyelesaikan proses aplikasi melalui aplikasi Luna POS dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan persetujuan instan dan pencairan dana dalam dua hari kerja.

“Misi kami sejak awal adalah mengembangkan Sobat Luna dengan menjadi lebih dari sekadar penyedia sistem POS. Kami ingin menjadi mitra bisnis sejati, membantu merchant kami mengelola operasional dengan efisien sekaligus mendapatkan modal untuk berkembang," ujar Abdullah Lewis, CEO Luna POS.

"Luna Capital Modal Xpress adalah wujud nyata komitmen tersebut menghadirkan cara yang sederhana, transparan, dan cepat bagi merchant untuk mendapatkan pendanaan tanpa hambatan yang biasa mereka temui. Melalui kerja sama dengan GoTyme Indonesia dan Danabijak, kami dapat menghadirkan produk pembiayaan yang sesuai dengan kondisi UKM di Indonesia," imbuhnya.

Tim Delahunty, CEO GoTyme Indonesia, menambahkan di GoTyme Indonesia, kami selalu mencari mitra yang memiliki visi untuk memberdayakan UKM.

"Kemitraan ini memungkinkan kami menjangkau ribuan merchant aktif yang sudah menjadi penggerak ekonomi. Dengan Luna Capital Modal Xpress, kami dapat memberikan pembiayaan yang digital, praktis, dan tepat sasaran agar UKM bisa memanfaatkan peluang sekaligus menghadapi tantangan," terang dia.

Berikut fitur utama Luna Capital Modal Xpress untuk Merchant Luna POS: