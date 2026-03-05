Luna Maya Terseret Arus di Sungai Citumang, Begini Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Luna Maya ternyata sempat terseret arus sungai ketika menjalani syuting film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.

Momen tersebut dibagikan dalam sebuah video di balik layar (behind the scene) yang dirilis akun Soraya Intercine Films di YouTube.

Saat melakukan adegan di sungai, Luna Maya menggunakan wig dan tata rias, serta kostum yang cukup berat. Dalam beradegan, dia bahkan turun sendiri, tanpa menggunakan stunt double.

Dia juga harus menghadapi medan lokasi sungai yang dipenuhi bebatuan tajam, tepatnya di Sungai Citumang, Desa Bojong, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat.

Sebenarnya, tim produksi Soraya Intercine Films juga telah melakukan pengamanan sesuai standar dan ditangani oleh profesional. Tubuh Luna Maya dilengkapi dengan berbagai pengaman agar ia tidak cedera. Tim stunt pun bersiap di titik-titik yang telah ditentukan.

Namun, suasana menegangkan saat Luna Maya yang tengah mengambil adegan terseret arus sungai deras.

Awalnya, dia masih bisa mengimbangi derasnya arus. Situasi mulai semakin menegangkan dan membuat panik saat Luna Maya tiba-tiba tenggelam cukup lama, sebelum akhirnya muncul kembali.

“Kena arus air di dalam, tergulung. Pas aku mau naik ke permukaan, malah aku tertarik ke dalam semakin dalam lagi. Belum lagi tertabrak batu, terminum air juga, ditambah wig dan make up prostetik yang berat,” kata Luna Maya soal pengalaman syuting film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa.