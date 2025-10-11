Luna Maya Ungkap Kengerian Film Sosok Ketiga: Lintrik, Terasa Sangat Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi LEO Pictures menggelar meluncurkan poster dan trailer resmi film horor terbarunya yang berjudul Sosok Ketiga: Lintrik.

Produser Eksekutif Sosok Ketiga: Lintrik, Luna Maya memberikan pujian untuk film yang dinaunginya.

Luna menilai salah satu kekuatan utama dari film yang disutradarai Fajar Nugros tersebut, yakni kemampuannya membawa penonton masuk ke dalam kehidupan para karakter.

Baca Juga: Pengakuan Luna Maya Hingga Fedi Nuril Soal Film Sukma

Dia menilai pemeran berhasil menyajikan cerita yang terasa sangat natural dan tidak dibuat-buat.

"Terasa seperti kita ada di kehidupan mereka gitu loh, yang dibawa ke kehidupan mereka secara langsung ya," kata Luna Maya di Metropole XXI, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Istri Maxime Bouttier tersebut juga menyoroti relevansi cerita film dengan fenomena sosial yang sedang ramai diperbincangkan.

Baca Juga: Cerita Luna Maya dan Maxime Bouttier Soal Rencana Bulan Madu

Terutama, terkait perselingkuhan atau perebut laki orang (pelakor) yang kerap viral di media sosial seperti TikTok.

"Kalau kita lihat TikTok gitu ya, gitu. Tiba-tiba ada yang, 'Eh, pelakor!' begitulah. Itu aku kayak langsung kayak, 'Wah, ini apa ya? Teriakan dari hati seorang istri sama kayak tuh, yang di TikTok-TikTok gitu loh," tuturnya.