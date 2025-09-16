Luncurkan 8 Token xStocks, PINTU Permudah Akses Tokenisasi Saham untuk Pengguna Crypto

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan delapan token xStocks untuk investor crypto Indonesia, yakni NVIDIA, AAPLX, GOOGLX, METAX, TSLAX, COINX, HOODX, & CRCLX.

Hadirnya xStocks ini memperluas pilihan bagi investor crypto di Indonesia yang ingin berinvestasi pada sebuah tokenisasi aset saham perusahaan-perusahaan global yang diperdagangkan secara on-chain.

“Peluncuran token xStocks menjadi komitmen kami untuk menjembatani akses keuangan tradisional ke dalam ekosistem Web3. xStocks sendiri adalah sebuah token berbasis blockchain yang merepresentasikan saham dan exchange-traded fund (ETF) dunia nyata seperti NVIDIA, Google, Apple, Meta, Tesla, dan perusahaan lainnya, di mana setiap xStocks didukung 1:1 oleh aset asli yang menjadi underlying,” ujar Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad.

Iskandar menambahkan xStocks punya keunikan dibandingkan saham asli perusahaan tersebut yakni, bisa diperdagangkan 24 jam, dikirim antar-wallet, digunakan dalam protokol Decentralized Finance (DeFi), dan lebih mudah diakses tanpa perlu akun broker.

"Token xStocks bisa menjadi pilihan bagi investor yang menginginkan fleksibilitas dalam mengakses tokenisasi aset saham perusahaan global,” tuturnya.

Pasar tokenisasi aset dunia nyata atau Real-World Assets (RWA) memiliki potensi yang sangat besar.

Berdasarkan laporan dari perusahaan properti digital Web3 bernama Animoca, disebutkan bahwa tokenisasi aset dunia nyata dapat membuka peluang baru pada pasar keuangan tradisional senilai $400 triliun atau kisaran Rp6.5 kuadriliun.

“Tokenisasi RWA jadi game-changer bagi pasar tradisional dapat terintegrasi dengan ekosistem blockchain. Ini juga menjadi pilihan bagi investor crypto yang ingin masuk ke aset-aset keuangan tradisional tanpa perlu keluar dari jaringan blockchain dan tentunya tetap dalam koridor yang teregulasi, seperti xStocks yang ada di aplikasi PINTU,” papar Iskandar.