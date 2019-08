Luncurkan Album Baru, Taylor Swift Undang Fans ke Rumah

jpnn.com - Kalau kamu bukan siapa-siapanya Taylor Swift, ngobrol sambil makan camilan buatannya mungkin adalah impian yang mustahil. Kecuali kalau memang diundang Swift.

Ya, dia mengundang Swifties, sebutan fans Taylor Swift, untuk mengikuti secret session Lover alias mendengarkan album barunya yang baru dirilis 23 Agustus mendatang. Pada Jumat (2/8) waktu setempat, mereka diundang secara personal oleh pelantun Me! itu ke rumahnya di London.

Sesi tersebut pernah dilakukan Swift pada Oktober 2017, jelang rilis reputation. Meski dilarang memberikan spoiler, mereka menyatakan, album ketujuh Swift itu pantang dilewatkan. ''Kalau enggak terlalu suka dengan album reputation, kalian pasti bakal mencintai Lover,'' cuit akun @blankspacebabys. Ada apa saja sih di sesi tersebut? (Billboard/NME/Just Jared/fam/c22/jan)

RAHASIA TETAPLAH RAHASIA

Di sesi rahasia itu, Swift melarang fans mengutip langsung ucapannya buat diunggah di media sosial. Musisi kelahiran 13 Desember 1989 tersebut mengaku pernah punya pengalaman buruk karena kutipan ucapannya memicu salah persepsi. Fans pun dilarang mengulas album Lover.

PUTAR SELURUH LAGU

Swift memperdengarkan seluruh lagu di album Lover kepada fans. Dia juga mengungkapkan judul lagu sebelum diputar. Tiga lagu yang telah rilis -Me!, You Need to Calm Down, dan The Archer- tidak diperdengarkan.