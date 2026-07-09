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Luncurkan B50, Prabowo Kutuk Pemimpin yang Membohongi Rakyatnya

Luncurkan B50, Prabowo Kutuk Pemimpin yang Membohongi Rakyatnya
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Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, KARAWANG - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin dan pemerintah yang berbohong kepada rakyat akan mendapatkan dosa.

Hal itu dia katakan saat agenda Peluncuran B50 “Langkah Nyata untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional”, di Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7).

“Dosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya, dosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya,” ucap Prabowo.

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“Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan,” lanjutnya.

Mulanya, Prabowo menyebutkan mengenai keberlangsungan hidup suatu negara dan bangsa yang ditentukan oleh tiga hal, yakni pangan, energi, dan air.

Yang pertama, apakah suatu bangsa mampu menghasilkan pangan untuk rakyatnya sendiri.

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Kedua, suatu bangsa harus mampu memiliki energi dan sumber energi sendiri, sehingga tidak tergantung bangsa lain.

“Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air, makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin dan pemerintah yang berbohong kepada rakyat akan mendapatkan dosa.

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