Luncurkan Bonvie Men, Bonvie Haircare Ajak Pria Tumbuh Lebih Smart

Bonvie Haircare meluncurkan Bonvie Men lewat master class di CGV Grand Indonesia. Foto:

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya perhatian terhadap perawatan diri, Bonvie Haircare mengambil langkah yang tidak biasa.

Merek perawatan rambut lokal ini menghadirkan Master Class sebagai panggung peluncuran Bonvie Men, lini perawatan terbaru yang dirancang khusus untuk kebutuhan pria Indonesia.

Bertempat di CGV Grand Indonesia, acara ini mempertemukan ratusan peserta dengan dua figur publik yang memiliki pengaruh kuat dalam ranah kesehatan dan pengembangan diri, yakni dr Tirta dan Fellexandro Ruby.

Keduanya hadir sebagai sosok yang mendukung visi edukatif Bonvie Haircare.

Pengembangan Bonvie Men telah dimulai sejak tahun 2023 dan baru diluncurkan pada akhir 2025 setelah melalui rangkaian proses riset yang komprehensif.

Proses tersebut meliputi pemilihan bahan yang tepat, pengumpulan umpan balik dari target audiens utama yaitu pria, serangkaian uji klinis di lembaga terakreditasi, serta masukan langsung dari dr Tirta selaku kolaborator pengembangan produk dan Brand Ambassador Bonvie.

Lama waktu pengembangan ini disebabkan oleh kompleksitas masalah penipisan rambut pada pria, yang dinilai lebih nyata dan memerlukan pendekatan formulasi yang lebih mendalam.

Untuk itu, Bonvie mengombinasikan bahan-bahan natural dengan komponen berbasis sains yang berasal dari sumber alami sehingga penyerapan lebih optimal.

