Luncurkan Container Vessel Kapasitas Terbesar, Alfa Trans Raya Perkuat Logistik Indonesia Timur

jpnn.com, SEMARANG - Anak usaha PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), PT Alfa Trans Raya (ATR) meluncurkan armada container vessel terbarunya, Alfa Trans Tiga, di area Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Kehadiran kapal baru ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kapasitas layanan logistik maritim yang andal, efisien, dan aman untuk mendukung kebutuhan pengangkutan pelanggan dalam skala yang makin besar.

Sebagai armada dengan kapasitas terbesar yang kini dimiliki perusahaan, Alfa Trans Tiga dirancang untuk menjawab kebutuhan logistik pelanggan yang makin kompleks.

Kapal ini dioptimalkan untuk pengangkutan kontainer, memiliki cargo hold yang luas dan efisien, serta telah memenuhi persyaratan untuk menangani kargo khusus, termasuk muatan berbahaya (dangerous goods), menuju berbagai wilayah operasional strategis.

Direktur Utama PT Alfa Trans Raya Ety Puspitasari mengatakan peluncuran Alfa Trans Tiga merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama pelanggan dengan menghadirkan solusi logistik yang relevan terhadap kebutuhan operasional mereka.

"Kami memahami bahwa keandalan layanan logistik menjadi faktor penting bagi keberlangsungan rantai pasok pelanggan. Karena itu, kehadiran Alfa Trans Tiga merupakan bagian dari investasi jangka panjang kami untuk memastikan kapasitas angkut yang memadai, jadwal layanan yang lebih terjaga, serta dukungan operasional yang makin solid bagi pelanggan di berbagai wilayah strategis,” jelas Ety.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen CKB Logistics dan ATR dalam meningkatkan konektivitas serta keandalan layanan logistik maritim nasional.

Pembangunan container vessel baru ini merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk memastikan ketersediaan ruang kapal (space) yang lebih memadai dan terjadwal, sehingga dapat mendukung kelancaran operasional rantai pasok pelanggan, khususnya bagi industri yang membutuhkan kepastian layanan dan ketepatan waktu yang tinggi.