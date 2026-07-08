Luncurkan Green Movement, PC PMII Jakpus: Saatnya Bergerak, Bukan Bicara

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jakarta Pusat meluncurkan Green Movement sebagai bentuk komitmen mendorong aksi nyata menghadapi krisis iklim.

Peluncuran gerakan tersebut ditandai dengan aksi bertajuk Ekoteologi Pergerakan: Kader PMII Menanam untuk Keadilan Ekologis yang dirangkai dengan penanaman pohon di depan Rusun Aspol Menteng, Jalan Sutan Syahrir Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/7).

Ketua PC PMII Jakarta Pusat Mu'ammar Rizal Fauzi mengatakan krisis lingkungan bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat melalui banjir, polusi udara, cuaca ekstrem, hingga berkurangnya ruang hijau.

Menurut Amar, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi pengamat kerusakan lingkungan, tetapi harus hadir sebagai bagian dari solusi.

"Kami menolak menjadikan isu lingkungan sebagai sekadar slogan atau kegiatan seremonial. Green Movement adalah komitmen nyata kader PMII untuk hadir di tengah krisis iklim melalui tindakan konkret. Menanam pohon berarti menanam masa depan, menjaga kehidupan, sekaligus membela hak generasi mendatang atas lingkungan yang sehat," kata Amar.

Dia menilai krisis lingkungan juga merupakan krisis moral, krisis keadilan, dan krisis kepemimpinan yang membutuhkan keberanian untuk bertindak.

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Amar mengatakan kelompok masyarakat kecil kerap menjadi pihak yang paling terdampak akibat kerusakan lingkungan, mulai dari banjir, polusi, hingga kekeringan.

Karena itu, menurut dia, perjuangan menjaga lingkungan tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial.